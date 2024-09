video suggerito

Ritrova moglie e figlie che erano scappate da lui e le minaccia di morte: 43enne arrestato Una donna era scappata di casa con le sue figlie per fuggire dal marito violento. Il 43enne, però, le ha rintracciate nel Cremonese ed è stato fermato dai carabinieri mentre le minacciava di morte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 43enne è stato arrestato lo scorso venerdì 13 settembre dai carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco (in provincia di Cremona) per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, residente in un'altra provincia, era riuscito a rintracciare la moglie e le figlie che alcuni giorni prima erano scappate di casa per paura di lui. Quando i militari lo hanno fermato, il 43enne aveva continuato a minacciarle dicendo che le avrebbe uccise se non fossero tornate a casa con lui. Questa mattina, lunedì 16 settembre, il gip ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'uomo la custodia cautelare in carcere.

La chiamata alla centrale operativa di Crema è arrivata intorno alle 12 del 13 settembre. Una donna, residente fuori provincia, ha raccontato che alcuni giorni prima era scappata di casa insieme alle sue figlie dal marito che aveva già denunciato per i maltrattamenti: aggressioni verbali e fisiche che si sarebbero ripetute per 20 anni. Così, era riuscita a trovare rifugio a Bagnolo Cremasco dove è rimasta con le figlie fino a quando il 43enne le ha trovate.

Quella mattina, dopo diversi messaggi con minacce di morte, l'uomo era proprio sotto l'abitazione cremonese e continuava a minacciarle. I militari intervenuti sul posto lo hanno trovato che era a bordo di un'auto e lo hanno fermato e identificato. Mentre lo stavano bloccando, il 43enne continuava a inveire contro la moglie e le figlie verbalmente, insultandole e minacciandole.

Il 43enne è stato, infine, dichiarato in arresto per maltrattamenti in famiglia ed è stato condotto al carcere di Cremona. Nella mattinata del 16 settembre il gip ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.