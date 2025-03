Picchia i figli di 11 e 13 anni con manico di scopa e nervo di bue: 44enne denunciata dall’ex marito

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Una 44enne è stata denunciata dall'ex marito per maltrattamenti contro i figli minorenni. Stando a quanto riportato nella denuncia presentata dal 43enne lo scorso sabato 29 marzo alla Tenenza dei carabinieri di Mariano Comense (in provincia di Como), la donna in più occasioni avrebbe picchiato i figli, di 11 e 13 anni, usando oggetti come un manico di scopa e un nervo di bue. L'ultimo episodio risalirebbe al venerdì precedente, quando ai bambini sono state refertate lesioni guaribili in 15 e 25 giorni.

Stando a quanto riportato da Il Giorno, lo scorso venerdì 28 marzo, in seguito a una discussione scoppiata per motivi futili, la 44enne avrebbe iniziato a picchiare la figlia 11enne con un manico di scopa. Dopodiché, la donna avrebbe ferito a un polso l'altro figlio, di 13 anni, che era intervenuto per difendere la sorella. Poche ore più tardi, la donna avrebbe riconsegnato i figli all'ex marito.

Il 43enne, vedendo che i bambini piangevano a dirotto e che il più grande dei due aveva una ferita al polso, li ha portati al pronto soccorso dove sono stati curati per percosse e stress traumatico. I due ragazzini, dimessi con prognosi di 15 e 25 giorni per lesioni, avrebbero raccontato ai medici che già altre volte in passato la madre li avrebbe minacciati e feriti con vari oggetti. Tra questi, un nervo di bue che la 44enne avrebbe usato per colpirli alle gambe e che, lo scorso gennaio, il 13enne era riuscito a farlo sparire.

Il giorno seguente, sabato 29 marzo, il 43enne si è presentato dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense per depositare la denuncia, con tanto di documentazione medica, per maltrattamenti in famiglia contro l'ex moglie. Dopo aver contattato la Procura di Como, i militari sono riusciti a ottenere un provvedimento di Collocamento d’urgenza in protezione dei due minori presso l’abitazione del padre. Sono stati avvisati anche i servizi sociali e il Tribunale per i Minorenni di Milano.