Picchia la compagna e la fa finire in ospedale, 46enne arrestato: era già stato denunciato per maltrattamenti I carabinieri hanno arrestato un 46enne di Montebello della Battaglia (Pavia) per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. Dagli accertamenti è emerso che era già stato denunciato per comportamenti simili.

A cura di Enrico Spaccini

Un 46enne residente in provincia di Pavia è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della compagna. Stando a quanto ricostruito nel corso degli accertamenti, l'uomo, che era stato denunciato già altre volte in passato, nei giorni scorsi avrebbe picchiato la 53enne facendola finire in ospedale.

L'arresto è arrivato dopo che la 53enne è stata medicata al Policlinico San Matteo di Pavia. I medici che l'hanno visitata hanno giudicato i traumi riportati dalla donna guaribili in 25 giorni. A picchiarla sarebbe stato il suo compagno, un 46enne di nazionalità romena residente a Montebello della Battaglia.

A carico dell'uomo, che risulta senza occupazione stabile, ci sono state in passato altre denunce per condotte analoghe. Per questo motivo, una volta terminati gli accertamenti del caso, i carabinieri della Stazione di Bereguardo lo hanno arrestato.

Le accuse nei suoi confronti sono di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dopo aver svolto le pratiche burocratiche del caso, il 46enne è stato condotto presso la casa circondariale di Pavia, a disposizione dell'autorità giudiziaria e in attesa dell'interrogatorio di garanzia.