video suggerito

Indagato per aver maltrattato l’ex, rompe il braccialetto elettronico: fermato vicino casa della vittima Un uomo di 56 anni è stato arrestato dopo che ieri è stato trovato mentre rompeva il braccialetto elettronico, che gli era stato dato perché accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri, venerdì 18 ottobre, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Rho hanno arrestato un uomo di 56 anni perché accusato di danneggiamento aggravato. Avrebbe rotto il braccialetto elettronico che portava su ordine di un giudice perché indagato per maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, intorno alle 22, un passante ha telefonate alle forze dell'ordine e ha raccontato di aver visto un uomo che armeggiava all'altezza della propria caviglia. Sono intervenuti i carabinieri: hanno trovato il sessantenne, in stato di alterazione dato da un abuso di alcol, che ha rotto il braccialetto elettronico. Questo gli era stato imposto dal giudice per le indagini preliminare di Milano nell'ambito di un'indagine per maltrattamenti all'ex compagna.

I carabinieri lo hanno rintracciato poco distante dall'abitazione dell'ex compagna di sessant'anni. Fortunatamente non gli ha fatto del male: i militari sono intervenuti appena in tempo prima che potesse succedere qualcosa di grave. L'uomo è stato quindi portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso. Dagli approfondimenti è emerso che la donna aveva denunciato il 14 febbraio scorso proprio perché era vittima di maltrattamenti da parte del compagno. Nei suoi confronti quindi è stata inasprita la misura cautelare. Il 56enne è stato infatti arrestato e resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.