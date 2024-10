video suggerito

Versa candeggina addosso all’ex compagna e minaccia i figli, ma il braccialetto elettronico non funziona Succede a Busto Arsizio (Varese) dove continuano gli atti persecutori di uomo di 50 anni, già condannato a 8 mesi per stalking nei confronti dell’ex compagna: il dispositivo di monitoraggio a distanza imposto dal giudice non funziona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Neanche il braccialetto elettronico ferma le continue persecuzioni di un uomo di 50 anni contro la ex compagna, madre dei suoi due figli. Il dispositivo di monitoraggio a distanza imposto dal giudice, che dovrebbe suonare non appena chi lo indossa supera il perimetro di movimento stabilito, non funziona: probabilmente è difettoso, o forse il 50enne è riuscito a manometterlo con facilità. E non sarebbe nemmeno possibile sostituirlo con un mezzo nuovo.

Succede a Busto Arsizio (Varese). Come riporta La Prealpina, la donna ha così nuovamente presentato denuncia per stalking, nonostante il tribunale abbia già condannato l'ex compagno a otto mesi di reclusione con una provvisionale immediatamente esecutiva di 4mila euro per gli episodi risalenti al 2020. A novembre l’uomo tornerà davanti al giudice per i fatti accaduti nel 2021, mentre una nuova udienza prevista 2025 tratterà quelli più recenti, commessi dal 2022 al 2023.

Un percorso che, si spera, possa mettere fine a quella che finora è stata una escalation di violenza e soprusi, subiti per anni dalla donna che solo negli ultimi tempi, dopo il passaggio in una comunità protetta, ha trovato il coraggio di allontanarsi da una relazione malsana.

L'uomo, dal 2015 a oggi, come testimoniato dalla convivente avrebbe più volte picchiato la compagna, e l'avrebbe minacciata tenendo il figlio di pochi mesi a penzoloni sulla tromba delle scale o barricandosi in camera da letto con il piccolo che piangeva disperato per ottenere ciò che voleva. Ma non solo. Il 50enne avrebbe aggredito la donna che viveva con lui spruzzandole addosso alcol, candeggina e sostanze urticanti, gridando frasi come "Ti devo disinfettare".