Afferra al collo l’ex compagna e la trascina per le scale di casa: denunciato 37enne

A cura di Enrico Spaccini

Il gip del Tribunale di Bergamo ha disposto l'obbligo del braccialetto elettronico a un 37enne di Fara Gera d'Adda (in provincia di Bergamo) accusato di maltrattamenti in famiglia e stalking nei confronti dell'ex compagna. Stando a quanto ricostruito, lo scorso luglio l'avrebbe aggredita fisicamente riuscendo a entrare nella sua abitazione e avrebbe continuato perseguitarla per settimane.

I carabinieri hanno raggiunto il 37enne lo scorso martedì 10 settembre per notificargli il divieto di avvicinamento alla donna disposto dal giudice per le indagini preliminari. La sua ex compagna, infatti, lo ha denunciato per maltrattamenti e stalking raccontando ai militari come per oltre cinque mesi sia stata tormentata da lui.

Il 37enne, italiano, le avrebbe telefonato in continuazione, arrivando anche a compiere pedinamenti. L'episodio più grave si è consumato a luglio, quando l'uomo è riuscito a introdursi nell'abitazione dell'ex compagna. La donna, una 42enne italiana, sarebbe stata aggredita fisicamente, afferrata per il collo e trascinata giù per le scale dal 37enne.

Dopo quel giorno, le persecuzioni sarebbero continuate anche con appostamenti sotto casa. Così, il gip di Bergamo ha disposto nei confronti dell'uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dai luoghi frequentati dalla donna. Per monitorare che il 37enne rispetti la misura, è stato disposto anche l'utilizzo del braccialetto elettronico che consentirà ai carabinieri di monitorare i suoi spostamenti.