Risse con cinture e mannaia in un bar del Milanese: sospesa la licenza per dieci giorni Gli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni (Milano) hanno sospeso la licenza a un bar dove un uomo, lo scorso luglio, è stato aggredito con una mannaia e una cintura.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata sospesa per dieci giorni la licenza del bar "Glass Music Restaurant" che si trova a Sesto San Giovanni, comune della provincia di Milano, dopo che, lo scorso luglio, le forze dell'ordine sono intervenute per un uomo che è stato minacciato e aggredito da alcuni ragazzi con una cintura e una mannaia. La notifica del provvedimento è arrivata nella mattinata di oggi, giovedì 24 agosto.

La vittima in ospedale con una prognosi di novanta giorni

Lo scorso luglio infatti i poliziotti sono intervenuti nel locale che si trova al civico 2 di via Indro Montanelli perché avevano ricevuto una richiesta di soccorso per una persona ferita da un'arma bianca. Questa è stata poi trasferita in codice rosso in ospedale dove è stata poi dimessa con una prognosi di novanta giorni.

Gli investigatori, quel giorno, hanno ascoltato diversi testimoni. Tra loro, c'è un amico della vittima. L'uomo ha raccontato di essere stato avvicinato da un ragazzo all'uscita del locale. Questo lo avrebbe minacciato con una bottiglia di birra. Ne sarebbe nata una colluttazione dove hanno preso parte altri due ragazzi che avrebbero utilizzato una cintura e una mannaia e avrebbero ferito l'amico. Gli aggressori sono scappati subito. Al testimone sarebbe stato rubato un cellulare.

Altri due episodi simili in passato

L'episodio è stato collegato ad altri due eventi simili: a ottobre un altro ragazzo aveva raccontato che era stato aggredito, sempre all'uscita del locale, da un gruppo che usava cinture e mazze di legno. Anche in quell'occasione, la vittima aveva riportato una prognosi di trenta giorni per la frattura di alcune ossa nasali. Gli era stato poi derubato un borsello dove all'interno c'erano un cellulare e altri effetti personali.

A marzo era stato aggredito un altro ragazzo. Inoltre la polizia era stata costretta a intervenire per alcune segnalazioni di disturbo della quiete pubblica.