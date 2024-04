video suggerito

Rissa tra ragazzini a Tromello in Lomellina, due finiscono in ospedale Secondo quanto ricostruito, due ragazzi di 15 e 19 anni sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e accompagnati all'ospedale di Vigevano, in provincia di Pavia.

A cura di Enrico Tata

Rissa tra ragazzini nella tarda serata di ieri, sabato 20 aprile, davanti alla stazione ferroviaria di Tromello in Lomellina, provincia di Pavia. Stando a quanto si apprende, sarebbero rimasti coinvolti circa dieci giovanissimi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno identificato i presenti. Restano da chiarire ancora le cause della rissa, ma l'ipotesi più accreditata è che tutto sia nato per questioni di rivalità tra gruppetti di adolescenti del posto.

Feriti due giovanissimi di 15 e 19 anni

Secondo quanto ricostruito, due ragazzi di 15 e 19 anni sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e accompagnati all'ospedale di Vigevano, in provincia di Pavia, in seguito alle ferite riportate nella scazzottata con i coetanei. Le loro condizioni, comunque, non sono gravi.

Due aggressioni in provincia di Pavia

Sempre in provincia di Pavia, si sono verificati due episodi simili nelle ore precedenti: un uomo di 38 anni è stato aggredito fuori da una discoteca a Lomello ed è rimasto contuso. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia. A Casteggio anche un 26enne è stato picchiato ed è rimasto ferito. In entrambi i casi stanno indagando i carabinieri.

Come ricorda il quotidiano locale Vigevano 24, essendo state riscontrate ferite con meno di 20 giorni di prognosi, i carabinieri della compagnia di Voghera, intervenuti sul posto per ricostruire i dettagli delle risse, attendono l'eventuale querela della vittima per procedere alle indagini nei confronti del presunto aggressore.