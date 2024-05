video suggerito

Litigano all’esterno di un locale in centro a Vimercate e si accoltellano: gravi due uomini Un 35enne e un 43enne si sono accoltellati nella notte tra il 30 aprile e l’1 maggio in piazza Marconi a Vimercate (Monza). I due sono stati trasportati in ospedale d’urgenza, ma non sarebbero in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

(Archivio)

Due uomini si sono accoltellati a vicenda nella notte tra il 30 aprile e l'1 maggio in piazza Marconi a Vimercate (in provincia di Monza e della Brianza). Tra i due sarebbe scoppiata una lite per futili motivi al termine di una serata a base di alcol, poi culminata con i fendenti. I feriti, un 35enne e un 43enne, sono stati trasportati in ospedale con la massima urgenza, ma pare che se la possano cavare solo con qualche giorno di prognosi. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Vimercate.

La lite fuori da un locale di Vimercate

Stando a quanto ricostruito, la lite sarebbe nata intorno alla mezzanotte del 30 aprile in piazza Marconi, all'esterno di un locale. Non è ancora chiaro il motivo, ma pare che un 35enne e un 43enne, entrambi sudamericani, abbiamo iniziato a discutere in modo sempre più animato probabilmente sotto l'effetto dell'alcol.

Ad un certo punto, la discussione è degenerata: i due hanno estratto un coltello ciascuno e, dopo varie minacce e insulti, si sono colpiti. I fendenti hanno raggiunto i due in diverse parti del corpo, anche all'addome.

I due feriti trasportati in ospedale in codice rosso

Uno tra i presenti al momento dell'aggressione ha chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto il personale sanitario che ha provveduto a medicare e trasportare al pronto soccorso del Policlinico di Milano il più giovane dei due contendenti. L'altro, invece, si era allontanato nonostante le ferite.

Il 43enne è arrivato pochi minuti più tardi in via Damiano Chiesa, poche centinaia di metri più avanti, e ha chiesto aiuto alla caserma dei carabinieri. Anche lui è stato poi trasportato in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in codice rosso. Le condizioni dei due feriti sono apparse gravi in un primo momento, ma in seguito al ricovero le preoccupazioni sono state ridimensionate e potrebbero cavarsela con qualche giorno di prognosi.