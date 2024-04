video suggerito

Lite fuori da una discoteca nel Pavese: due giovani accoltellati, indagini in corso Due ragazzi di 19 e 18 anni sono stati accoltellati in un parcheggio di una discoteca di Garlasco (Pavia): i carabinieri stanno cercando il responsabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

All'alba di oggi, domenica 28 aprile, due ragazzi di 19 e 18 anni sono stati accoltellati durante una discussione scoppiata fuori da una discoteca di Garlasco, un comune che si trova in provincia di Pavia. Sono entrambi stati portati in ospedale. I carabinieri hanno invece avviato le indagini.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. I fatti sono avvenuti poco prima delle cinque nel parcheggio fuori dal locale. Alcuni giovani hanno iniziato a litigare. Non sono ancora chiari i motivi. A un certo punto qualcuno ha estratto un coltello e colpito due persone. Sono stati chiamati i medici e i paramedici del 118 e ovviamente le forze dell'ordine.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori a bordo di un'ambulanza. Entrambi i feriti sono stati medicati sul posto e poi trasferiti al Policlinico San Matteo di Pavia. Sono sotto osservazione, ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri della stazione locale.

Leggi anche Litiga con un addetto alla sicurezza e lo investe due volte nel parcheggio della discoteca: arrestato

I militari hanno svolto tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'episodio. In particolare modo hanno interrogato alcuni testimoni e le vittime per cercare di capire cosa possa essere successo e chi ha colpito i due. Per il momento non è stato ancora identificato il responsabile. Nelle prossime ore quindi potrebbero esserci maggiori dettagli o potrebbe essere arrestato l'aggressore.