in foto: (Immagine di repertorio)

Una violenta rissa tra ragazze, per motivi che ancora non sono stati chiariti, si è verificata nella notte a Legnano, in provincia di Milano. L'episodio è avvenuto attorno alle 4 del mattino, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Dopo aver ricevuto la segnalazione dell'evento violento, sul posto, in via Calatafimi, l'Areu ha inviato un'ambulanza in codice giallo. I soccorritori hanno prestato le prime cure a quattro ragazze di 20, 23, 24 e 26 anni, che sono state successivamente trasportate in codice verde all'ospedale Mater Domini di Castellanza, dove sono giunte attorno alle 5 del mattino. Per loro qualche accertamento per i lievi traumi riportati nella colluttazione, ma per fortuna nessuna grave conseguenza.

La polizia indaga sulla vicenda: non sarebbe il primo episodio del genere

Il luogo in cui è avvenuta la rissa, via Calatafimi, è una strada che si trova nella zona centrale di Legnano e su cui si affacciano i giardinetti di piazza Trento e Trieste. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Legnano che dovranno cercare di fare luce su quanto accaduto. Si ipotizza che la rissa possa essere stata causata da futili motivi. Stando a quanto riporta il quotidiano "Il Giorno" non sarebbe infatti purtroppo la prima volta che a Legnano, nel post lockdown, si verificano episodi dello stesso tenore tra giovani. Spetterà alla polizia, in ogni caso, accertare i fatti e anche valutare se potranno esserci conseguenze a livello giudiziario per le protagoniste, in negativo, dell'episodio.