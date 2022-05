Rissa in pieno giorno a Milano, in 20 si prendono a calci e pugni Rissa in pieno giorno a Milano in via Giacosa, zona Nolo. Ad affrontarsi, circa 20 persone: 5 i denunciati.

Una rissa di venti persone nel bel mezzo della mattinata. È successo oggi, lunedì 2 maggio, a Milano, appena fuori dal Parco Trotter in zona Nolo. Protagonisti dell’aggressione reciproca circa venti persone di origini sudamericane che si sono prese a calci e pugni fuori da un locale.

Rissa in pieno giorno a Nolo

Secondo quanto riportato, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Il primo gruppo si sarebbe avvicinato al secondo e in pochi attimi sarebbero iniziati a volare calci e pugni. Sul posto, allarmati anche dai residenti spaventati per quanto stesse accadendo, sono arrivate le volanti della polizia di Stato. Non appena però i venti presenti alla rissa hanno sentito le sirene avvicinarsi, si sono dati alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce. I poliziotti sono riusciti ugualmente a fermare un cittadino di 25 anni italiano, un ecuadoriano di 27 e tre peruviani di 24, 28 e 29 anni. Le cinque persone bloccate hanno rifiutato le cure mediche del personale del 118 precipitatosi in via Giacosa, luogo degli sconti, e il trasporto in ospedale. Lasciati in libertà, sono stati denunciati per rissa. Gli agenti della Mobile di Milano stanno ora approfondendo le indagini per risalire a tutti i partecipanti del pestaggio avvenuto in pieno giorno, alle 10.30 di mattina, per procedere con ulteriori denunce. Fortunatamente, come riportato anche da MilanoToday, nessuno dei venti coinvolti si era armato di bastoni o bottiglie. Spesse volte, invece, la zona è stata interessata da risse molto più violente e feriti gravi.