Rimprovera una bimba che le ha urtato l’auto con la bici, il padre la prende a schiaffi la donna Un uomo ha aggredito una donna che nel pomeriggio aveva rimproverato sua figlia perché con la bicicletta le aveva urtato l’auto: l’uomo è stato denunciato.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un uomo avrebbe preso a schiaffi una donna perché avrebbe rimproverato la figlia: è successo a Pizzeghettone, un comune che si trova nella provincia di Cremona. Sulla base di quanto raccontato fino a questo momento e riportato dal giornale "La Provincia di Cremona", la piccola stava giocando con la sua bicicletta in paese. A un certo punto, avrebbe urtato un'automobile.

La bambina avrebbe urtato l'auto della donna

Il veicolo apparteneva a una donna che ha assistito alla scena e ha rimproverato la piccola: le ha così chiesto di andare a giocare più lontano. La bambina ha poi raccontato tutto al padre che si è così presentato fuori casa della donna e le ha chiesto spiegazioni su quanto accaduto. L'uomo avrebbe iniziato a urlarle contro. Quest'ultima avrebbe risposto, sbattendogli la porta in faccia. Il 42enne avrebbe iniziato a prendere a calci e a pugni la porta.

Il padre ha aggredito la donna in casa

L'uomo si è allontanato ed è tornato a casa sua. Un altro residente del palazzo però avrebbe bussato a casa della donna e, mentre era distratto a parlare con lei, ha lasciato la porta aperta. Dopo pochi secondi, il 42enne si è presentato davanti alla sua abitazione ed è entrato. Avrebbe iniziato ad aggredire la donna. L'avrebbe prima insultata, poi l'avrebbe presa per il collo e infine a schiaffi.

Il vicino di casa della vittima lo ha bloccato e spinto fuori dall'appartamento. Ha poi chiamato i carabinieri che, una volta arrivati sul posto, hanno identificato tutti i presenti. La donna non è voluta andare in pronto soccorso e, per fortuna, non ha riportato lesioni gravi. Il 42enne è stato invece denunciato e adesso dovrà rispondere dell'accusa di violazione di domicilio aggravata.