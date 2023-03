Rimane incastrato in un macchinario del panificio: operaio perde una mano Un operaio di 49 anni è rimasto incastrato con la mano in un macchinario di un panificio di Lisciate (Milano): i medici gli hanno dovuto amputare una mano.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Incidente sul lavoro in provincia di Milano. Nella notte tra giovedì e venerdì, un uomo è rimasto incastrato in un macchinario di un panificio industriale che si trova a Liscate. Sembrerebbe che sia stato necessario procedere con un'amputazione parziale della mano. Le forze dell'ordine, insieme ai tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano, hanno svolto i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

L'uomo si stava occupando della manutenzione dei macchinari

Sono ancora poche le informazioni che ruotano attorno a questo terribile incidente. Quel che è certo è che l'incidente è avvenuto poco dopo l'una di notte. L'operaio, un uomo di 49 anni, si stava occupando dei macchinari del panificio. È infatti un addetto alla manutenzione. Durante la sua attività, è rimasto incastrato con la mano. Sono stati così chiamati i medici e i paramedici del 118 che hanno prestato le prime cure sul luogo dell'incidente.

I medici gli hanno amputato la mano

Una volta stabilizzato, lo hanno portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni. I medici sono stati costretti a un'amputazione parziale. Le sue condizioni sono delicate, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Pioltello e i tecnici hanno svolto i rilievi per capire come sia avvenuto l'incidente.

In particolare modo si cercherà di capire se siano state rispettate le norme che garantiscano la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro. Nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.