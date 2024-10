video suggerito

Rimane folgorato mentre lavora a un traliccio dell’alta tensione: morto operaio di 27 anni Un 27enne è deceduto nel pomeriggio del 17 ottobre dopo essere stato colpito da una scarica elettrica. Il giovane operaio stava eseguendo lavori di manutenzione su un traliccio a Bagolino (Brescia). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

95 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 27enne è morto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre, dopo essere rimasto folgorato su un traliccio a Bagolino (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito finora, pare che il giovane operaio stesse eseguendo alcuni lavori di manutenzione, quando è stato colpito da una scarica elettrica. I colleghi hanno dato subito l'allarme, ma il 27enne è deceduto durante il trasporto agli Spedali Civili di Brescia con l'elisoccorso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 del 17 ottobre, su un traliccio di via Campini nella frazione Ponte Caffaro di Bagolino, in Valsabbia. Il 27enne, di origini peruviane e residente in provincia di Firenze, stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione su una linea dell’alta tensione in quota quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito da una violenta scarica elettrica.

A dare l'allarme sono stati i colleghi del giovane operaio. I soccorritori, arrivati sul posto con due automediche, un'ambulanza e l'elisoccorso, lo hanno trovato già in arresto cardiaco e hanno tentato di praticare le manovre di rianimazione. Caricato sull'elicottero con la massima rugenza, il 27enne è deceduto durante il volo verso l'ospedale di Brescia.

Leggi anche Ragazzo di 19 anni cade da un ponteggio e sbatte la testa: soccorso in gravi condizioni

In via Campini sono intervenuti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dell'area, insieme ai tecnici di Ats e i carabinieri di Salò. Spetterà a loro il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente e risalire alle cause che hanno portato il 27enne a essere colpito dalla scarica elettrica.