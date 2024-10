video suggerito

Incidente sul lavoro in un cantiere, crolla un muro e travolge un operaio: morto sul colpo Un operaio di 50 anni è morto in un incidente sul lavoro in provincia di Bergamo: è crollato un muro che ha poi travolto il 50enne. Inutili i tentativi di soccorso.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, giovedì 31 ottobre, si è verificato un incidente sul lavoro a Ponteranica, comune che si trova in provincia di Bergamo. Un operaio è morto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, gli operatori sanitari del 118 e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 11.14 in via Foppetta dove si trova un cantiere Teb. Durante i lavori, sarebbe crollato un muro e un operaio sarebbe stato sommerso dallo scavo. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un elicottero e un'ambulanza. Purtroppo nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Le ferite riportate erano troppo gravi. Per il momento non si conosce la sua identità. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.

Presenti anche le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. In particolare modo si cercherà di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.