video suggerito

Rientra da un viaggio alle Bahamas con febbre e pustole: scoperto caso di vaiolo delle scimmie Un uomo di quarant’anni, appena rientrato da un viaggio alle Bahamas, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate (Lecco) con febbre, mal di testa e pustole: è positivo al vaiolo delle scimmie. Le sue condizioni non sono gravi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ilaria Quattrone

131 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nei giorni scorsi un uomo di quarant'anni si è presentato all'accettazione del pronto soccorso dell'ospedale San Leopoldo Mandic a Merate, comune che si trova in provincia di Lecco, con febbre, mal di testa, linfonodi ingrossati, vesciche, pustole e crosticine su tutto il corpo. Il quarantenne brianzolo ha raccontato di essere rientrato da poco da un viaggio alle Bahamas e di presentare questi sintomi particolari da alcuni giorni.

Il medico di guardia ha subito avuto il sospetto che si trattasse di vaiolo delle scimmie. Ha quindi richiesto alcuni esami specifici e trasferito l'uomo al reparto Malattie infettive dell'ospedale Manzoni di Lecco per gli accertamenti necessari. E, come riportato dal quotidiano Il Giorno, subito dopo sarebbe arrivata la conferma: il quarantenne avrebbe contratto il monkeypox.

Sentita dal quotidiano, la direttrice sanitaria dell'Azienda socio sanitaria della provincia di Lecco, Alessandra Grappiolo, ha affermato di non potere né confermare né smentire la positività del paziente.

Ha però aggiunto che l'uomo "non è stato ricoverato". Le condizioni del quarantenne non sarebbero gravi. In linea di massima, l'infezione – che viene trasmessa dagli animali all'uomo – sarebbe infatti meno trasmissibile e grave. A ogni modo, il caso del quarantenne si aggiunge agli altri 38 registrati quest'anno dall'Agenzia di tutela della salute Brianza. L'anno scorso, nel 2024, tra le province di Lecco e Monza, se ne sono contati 43. Solo uno di loro è stato ricoverato.