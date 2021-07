Gloria Bresciani, la manager di Uber Italia, nel frattempo sospesa dalla società, è stata rinviata a giudizio. Questa la decisione del giudice per l'udienza preliminare di Milano che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Paolo Storari. La Bresciani va a processo da imputata con l'accusa di caporalato sui rider, i fattorini che consegnano cibo a domicilio con Uber Eats.

Due patteggiamenti per caporalato

Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza, avevano portato al commissariamento della filiale italiana della società americana. Tale decisione era comunque stata revocata lo scorso marzo. L'inizio del dibattimento è fissato per il prossimo 18 ottobre davanti alla nona sezione penale del tribunale di Milano. A processo andrà anche la società di intermediazione Frc, che dovrà rispondere riguardo alla legge sulla responsabilità amministrativa, mentre il gup ha accolto i patteggiamenti per caporalato di Leonardo Moltini e Danilo Donnini rispettivamente a tre e due anni (il secondo si è visto sospendere la pena) poiché responsabili delle società di intermediazione di manodopera. Miriam Gilardi ha invece patteggiato un anno e mezzo di reclusione.

Uber citata come responsabile civile

Al processo saranno parti civili 44 rider operanti tra Milano, Torino e Firenze che hanno chiesto il riconoscimento dei danni subiti. Anche la Cgil e la Camera del Lavoro saranno parti civili, mentre Uber è stata citata come responsabile civile. Per il responsabile di Frc Giuseppe Moltini e altri imputati, il processo si aprirà il prossimo 19 luglio davanti al giudice per l'udienza preliminare in rito abbreviato.