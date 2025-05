Riccardo Claris ucciso a Bergamo, lo zio: “Dormiva, la fidanzata lo ha avvisato della rissa e lui è sceso”

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

"Era a casa a dormire, è stato informato di questo conflitto in corso dalla sua ragazza e malauguratamente è sceso in strada". A parlare è Luca Salvioni, avvocato e zio di Riccardo Claris, il ragazzo ucciso a Bergamo nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio dopo uno scontro tra tifosi. Il 26enne è stato accoltellato alla schiena da Jacopo De Simone, il 19enne che si è subito costituito ai carabinieri. Il ragazzo arrestato ha dichiarato di aver colpito per difendere il fratello, versione che al momento non avrebbe trovato riscontri da parte degli investigatori.

La lite era scoppiata nella tarda serata di sabato 3 maggio nei pressi del Reef Café di Borgo Santa Caterina, dove il 26enne viveva insieme alla madre a una sorella. Due gruppi di tifosi, uno dell'Atalanta e l'altro dell'Inter, avrebbero iniziato a discutere e in pochi minuti sarebbe esplosa una rissa a colpi di bastoni e catene. Lo zio della vittima, Luca Salvioni, ha raccontato al Corriere della Sera che il 26enne stava dormendo quando, "intorno alle 23:30 è stato svegliato dalla sua ragazza che lo informava della lite scoppiata tra alcuni amici atalantini e degli interisti".

A quel punto, in via dei Ghirardelli, non lontano dal Gewiss Stadium dell'Atalanta, Claris è stato accoltellato alla schiena. A colpirlo sarebbe stato Jacopo De Simone, un 19enne che sarebbe salito nell'appartamento dei genitori e avrebbe preso un coltello da cucina prima di colpire il 26enne. Il ragazzo, poi, si è consegnato ai carabinieri, mentre per Claris i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, sopravvenuto intorno alle 1 di notte.

De Simone avrebbe riferito ai militari che lo hanno arrestato di essere intervenuto per difendere il fratello in un diverbio scoppiato tra interisti e atalantini. Questa versione, però, non avrebbe trovato ancora riscontri, in quanto nessuno dei presenti, nemmeno il fratello di De Simone, avrebbe riportato alcuna lesione.