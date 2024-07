video suggerito

Salva una bimba che rischia di annegare: la finanziera Giuliana Corrado era in piscina con la famiglia Giuliana Corrado, maggiore della Guardia di Finanza del Comando Interregionale Nord Occidentale di Milano e medico, ha rianimato una bambina mentre stava trascorreva una domenica in famiglia al Center Park di Antegnate (Bergamo)

L'ha rianimata per tre lunghissimi minuti. Così Giuliana Corrado, maggiore della Guardia di Finanza del Comando Interregionale Nord Occidentale di Milano, ha salvato la vita a una bambina mentre trascorreva una domenica in famiglia alle piscine del Center Park di Antegnate (Bergamo). Una fortunata coincidenza che ha permesso alla piccola Isabel di tornare a respirare dopo 180 secondi, lunghissimi attimi in cui il suo cuore aveva smesso di battere.

La finanziera, ufficiale medico delle Fiamme Gialle, nel pomeriggio di domenica 30 luglio si trovava a bordo vasca con il figlio quando ha sentito le urla dei bagnanti provenire dalla parte opposta della piscina. Lì sotto, adagiata sul fondo a un metro e mezzo di profondità, la bambina era già esanime: era sfuggita al controllo della mamma, che si era girata per prendere in braccio il fratellino, e in pochi secondi si era tuffata nella vasca.

La maggiore Corrado, una volta ripescata la piccola dall'acqua, l'ha così adagiata a terra e, in attesa dei soccorritori del 118, ha alternato la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco. Per poi sciogliersi un un pianto liberatorio quando il cuore di Isabel ha ripreso a battere, all'arrivo dei soccorritori.

La dottoressa è stata salutata da un lungo applauso da parte dei presenti e della mamma di Isabel. "Grazie e tanti complimenti alla dottoressa Giuliana Corrado, mamma e maggiore della Guardia di Finanza del Comando Interregionale Nord Occidentale con sede a Milano", è intervenuto anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. "Solo grazie al suo tempestivo intervento e a tre lunghi minuti di rianimazione è stato possibile salvare la vita della piccola Isabel. Ci uniamo agli applausi di tutti i presenti".