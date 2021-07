Rho, fugge ai controlli e investe un carabiniere: il militare spara e lo ferisce al braccio Inseguimento folle la notte tra martedì e mercoledì. Un uomo alla guida della sua macchina è fuggito ai controlli dei carabinieri dandosi alla fuga a folle velocità. Una volta raggiunto dai militari ha colpito più volte l’auto della pattuglia investendo uno dei carabinieri: questo allora ha sparato un colpo che ha ferito al braccio il fuggitivo.

A cura di Giorgia Venturini

Inseguimento con tanto di spari la notte tra martedì e mercoledì a Rho. Qui una pattuglia dei carabinieri ha intercettato una macchina in fuga e si è messa al suo inseguimento del mezzo a forte velocità. Il fuggitivo ha tentato il tutto per tutto: una volta arrivato nella zona industriale si è infilato in una strada senza via d'uscita. Piuttosto che arrendersi ai militari ha speronato l'auto dei carabinieri che stava bloccando l'unica via d'uscita. Non solo: ha tentato per tre volte di travolgere i militari nel frattempo scesi dal mezzo.

Un carabiniere ferito ha sparato

Il fuggitivo ha colpito e ferito alla gamba uno dei carabinieri: questo per bloccare il malvivente è stato costretto a far fuoco esplodendo alcuni colpi con l'arma d'ordinanza. L'uomo è stato così colpito a un braccio: è stato raggiunto dai militari che lo hanno soccorso e poi trasferito all'ospedale Niguarda di Milano dove si trova ancora ora ricoverato. Non è in pericolo di vita. Ora i carabinieri cercheranno di capire quanto accaduto e perché l'uomo era in fuga. Le prossime ore saranno fondamentali per capire meglio.

Altro inseguimento alle porte di Milano

Già lo scorso marzo era partito un inseguimento dopo che un uomo si è dato alla fuga alla vista dei carabinieri per poi ingranare la retromarcia andando a sbattere contro l'auto della pattuglia quando si è accorto che la strada era interrotta. È quello che è successo qualche mese fa nel comune di Nerviano, alle porte di Milano. Stando a quanto riferito dal comando provinciale, i militari hanno notato cinque persone scendere dalla macchina, una Toyota. Dopo pochi secondi solo il conducente, un uomo di 29 anni italiano, è risalito in auto ma alla vista dei carabinieri si è precipitosamente dato alla fuga imboccando una strada sterrata interrotta però dopo pochi metri. Il ragazzo, pregiudicato, è stato infine raggiunto e bloccato dai carabinieri seppur con difficoltà. Il 29enne infatti ha tentato di ribellarsi ferendo un militare: questo è stato poi trasportato in ospedale a Legnano da cui è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.