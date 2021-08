Aggredisce poliziotti con un coltello, agente spara e lo ferisce all’addome: è grave Un uomo di 35 anni è stato raggiunto all’addome da un colpo di pistola: a sparare è stato uno degli agenti della polizia di frontiera. L’evento è successo questa mattina al valico di Lavena Ponte Tresa, in provincia di Varese. Il 35enne, durante i controlli, avrebbe minacciato gli agenti con un coltello e uno di loro, nel tentativo di difendersi, ha sparato. L’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe minacciato la polizia di frontiera con un coltello e uno degli agenti per difendersi ha sparato: è successo nella mattinata di oggi, giovedì 19 agosto, al valico di Lavena Ponte Tresa, in provincia di Varese. L'uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola all'addome ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Di Circolo. Le sue condizioni al momento sembrerebbero essere gravi.

L'uomo avrebbe minacciato i poliziotti

Secondo le prime informazioni ottenute, il 35enne era stato fermato per un normale controllo dalla polizia di frontiera. Alle richieste dei poliziotti, l'uomo avrebbe risposto prima minacciandoli e poi avrebbe estratto un coltello dalla tasca cercando di colpirli. Si sarebbe scagliato su un agente che nella colluttazione è finito a terra. Subito dopo, avrebbe tentato di aggredire l'altro poliziotto: nel tentativo di difendersi, questo ha quindi sparato ferendolo all'addome. Sul posto saranno quindi svolti tutti i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

Trasportato in codice rosso in ospedale: è grave

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 8. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Gli operatori hanno fornito le prime cure sul posto e poi hanno valutato, visto la gravità della ferita, il trasferimento d'urgenza all'ospedale più vicino. L'uomo – di cui non si conoscono al momento le generalità considerato che era sprovvisto di documenti – è stato quindi trasportato in ospedale con un elicottero. Intubato, al momento è ricoverato in prognosi riservata.