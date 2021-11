Resta chiusa sul balcone e prova a calarsi: ragazza precipita da 6 metri e si rompe una gamba Una ragazza di 30 anni è precipitata da un balcone di una palazzina a Olginate, in provincia di Lecco. La giovane era rimasta chiusa fuori sul balcone e avrebbe cercato di calarsi fino a terra. È però caduta per circa 6-7 metri, riportando la frattura di una gamba e contusioni varie. L’episodio è accaduto ieri mattina.

A cura di Francesco Loiacono

Tragedia sfiorata ieri, martedì 2 novembre, a Olginate, comune in provincia di Lecco. Una ragazza ha riportato la frattura di una gamba e diverse contusioni dopo essere precipitata dal balcone di un'abitazione in via Aspide. Si sarebbe trattato a quanto pare di un incidente dovuto a un'imprudenza commessa dalla giovane. Stando a quanto ricostruito e riportato dal quotidiano locale "la Provincia di Lecco" la ragazza, una 30enne, era ospite nell'abitazione di via Aspide e, per cause da accertare, sarebbe rimasta chiusa fuori sul balcone. La porta finestra del terrazzino infatti si è infatti chiusa all'improvviso con le chiavi all'interno. Forse impossibilitata a chiedere aiuto, la ragazza ha a quel punto cercato di calarsi al piano terra, scavalcando la ringhiera, ma qualcosa è andato storto: la giovane è così precipitata, cadendo da un'altezza di circa 6-7 metri.

La giovane si è rotta una gamba e ha riportato altre contusioni

Nella caduta la ragazza si è rotta una gamba e ha riportato altre contusioni: considerando la grande altezza avrebbe potuto anche riportare conseguenze più gravi. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato un sopralluogo nell'appartamento teatro dell'incidente per ricostruire i fatti ed escludere eventuali responsabilità di terzi. Per la giovane protagonista della disavventura si può parlare, alla fine, di un pericolo scampato.