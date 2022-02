Rescaldina, accoltella un coetaneo e si dà alla fuga: arrestato mentre dormiva a casa della madre È stato arrestato il 26enne che nella notte tra sabato e domenica ha accoltellato un coetaneo a Rescaldina prima di darsi alla fuga.

Ha ferito gravemente un coetaneo fuori da un pub di Rescaldina per poi darsi alla fuga. Ora, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia locale che erano sulle sue tracce dai momenti subito successivi all'aggressione. A finire in manette è stato un 26enne di origini dominicane con precedenti per tentato omicidio uscito di prigione pochi giorni prima dell'accoltellamento. La vittima, invece, è un 25enne di origini ghanesi.

Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, tutto è successo dentro e fuori il locale. I due ragazzi si sono incrociati all'interno del pub in via Marco Polo a Rescaldina, nel Milanese. Arrivati alla cassa, insieme ai rispettivi gruppi di amici, avrebbero avuto uno screzio, poi proseguito all'esterno. Il 26enne arrestato avrebbe infatti tirato uno schiaffo al 25enne il quale, stupito, avrebbe chiesto spiegazioni del gesto. Ne sarebbe nata una nuova discussione che in breve tempo si è trasformata in una rissa. Poi, la coltellata e la fuga dell'aggressore. Soccorso in codice rosso dai medici del 118, il 25enne è stato trasferito in gravi condizioni in ospedale ma fortunatamente è stato giudicato sin da subito fuori pericolo di vita. Come riportato da MilanoToday, però, nel referto medico i dottori che l'hanno curato hanno parlato di "ferita addominale penetrante con eviscerazione e perforazione intestinale". Dopo qualche giorno di indagini, i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dell'aggressore, trovato a casa della madre mentre dormiva, fermandolo. Il 26enne è stato poi riconosciuto dalla sua vittima: dunque, i carabinieri l'hanno tratto in arresto. L'aggressore ha cercato di difendersi dicendo di non essere stato lui ad accoltellare il 25enne.