Regione Lombardia recluta le star di TikTok per convincere i giovani a vaccinarsi contro il Covid Regione Lombardia ha lanciato una campagna di sensibilizzazione con alcune star di TikTok: l’obiettivo è convincere i giovani e i giovanissimi a vaccinarsi contro il Covid così da consentire una ripresa dell’anno scolastico e universitario in totale sicurezza. I creator hanno così realizzato video con l’hashtag #l’appuntamentopiùimportante.

A cura di Ilaria Quattrone

I tik toker che hanno aderito alla campagna

In questi giorni l'obiettivo di Regione Lombardia rimane quello di far vaccinare contro il Covid più giovani e giovanissimi possibili per consentire la ripartenza dell'anno scolastico e universitario in totale sicurezza. Per questo motivo, come riportato in una nota stampa, sono state "reclutate" delle star della nota piattaforma TikTok per una campagna di sensibilizzazione. I tiktoker, attraverso dei video, mostrano quanto sia importante vaccinarsi per tornare al più presto alla normalità.

Il format #l'appuntamentopiùimportante

Francesca Stavolone, Chiara Di Quarto, Daniele Davì, Federico Rognoni e Stella Vizzino sono solo alcuni dei creator che hanno accolto la richiesta di Regione: i ragazzi, attraverso il format #l'appuntamentopiùimportante, hanno incentrato i loro video sulla preparazione per un appuntamento. Nelle immagini si vedono i tik toker mentre si truccano, vestono o cercano le frasi giuste per quello che poi definiscono "un incontro speciale" e cioè la vaccinazione: "Con il vaccino puoi" è il messaggio che viene lanciato per mostrare come sia possibile, una volta sottoposti alla somministrazione, fare ciò che i ragazzi amano fare: frequentare i coetanei, praticare sport e divertirsi.

In Lombardia test rapidi gratis per i ragazzi dai sei ai 13 anni

Intanto da ieri in Lombardia per i ragazzi dai sei ai tredici anni, che non possono ancora vaccinarsi, è stata data la possibilità di sottoporsi gratuitamente ai tamponi antigenici ogni cinque giorni in farmacia. Sulla base di quanto spiegato dalla vicepresidente e assessora al Welfare Letizia Moratti sono settecento le farmacie hanno aderito alla campagna: "Mentre 441 – continua Moratti – hanno aderito al protocollo nazionale che prevede tamponi a prezzi calmierati".