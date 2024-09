video suggerito

Recuperate dopo il temporale più di 200 auto dai garage allagati di Bergamo, ma sono quasi tutte da demolire Sono state recuperate finora circa 200 auto dai garage allagati di Bergamo dopo il temporale dell’8 settembre. A causa dell’acqua e del fango, sono quasi tutte da demolire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

75 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno dei garage allagati durante l'alluvione dell'8 settembre (foto da vigili del fuoco)

È trascorsa una settimana dal temporale che nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre ha colpito gran parte della Lombardia, ma le città ancora contano i danni. A Bergamo l'acqua e il fango ha allagato vie, case e tutto ciò che si trova al disotto come cantine e garage soprattutto in prossimità dei torrenti Morla e Tremana, esondati per l'intensa pioggia. La maggior parte delle persone che hanno lasciato la propria auto parcheggiata in strada, l'hanno ritrovata con qualche danno e magari spostata in mezzo alla carreggiata, ma chi l'ha lasciata nei box potrebbe essere costretto a demolirla perché ormai irrecuperabile. In tutto sarebbero circa 200 le auto rimosse finora, ma i lavori non sono ancora finiti.

La maggior parte delle auto rimosse dovranno essere demolite

In alcune parti della città, l'acqua ha raggiunto il metro e mezzo d'altezza lasciando dietro di sé detriti e fango. Sarebbe proprio quest'ultimo la causa di danni e malfunzionamenti che hanno sancito la fine di molte vetture. Come riportato da L'Eco di Bergamo, sarebbero circa 200 le auto che finora sono state rimosse dai carroattrezzi durante gli interventi di soccorso stradale.

Molte di queste si trovavano, appunto, chiuse nei garage dove il fango le ha ricoperte compromettendo le varie componenti elettroniche e distruggendo gli interni. I meccanici che si ritrovano di fronte quelle che ormai sembrano carcasse consigliano spesso la demolizione, in quanto il recupero sarebbe o troppo costoso o, a volte, impossibile.

Continuano i lavori di rimozione delle auto

I lavori di rimozione, però, non sono ancora finiti. Portare via le auto dai garage seminterrati è un'operazione lunga e, a volte complicata per via dello spazio ristretto. Per questo motivo, i danni del temporale non sono stati ancora quantificati con esattezza.

Ad aver avuto una sorte migliore sono state le auto che, o per mancanza di alternative o per lungimiranza, sono state parcheggiate lungo le strade della città. Alcune di queste hanno riportato danni e molte sono state ritrovate a metri di distanza dal punto in cui erano state lasciate, ma molte dovrebbero essere recuperabili.