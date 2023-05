Rave party in un cinema abbandonato: cento ragazzi si sono dati appuntamento via social I carabinieri hanno sorpreso cento ragazzi all’interno del cinema dismesso di Muggiò, il “Magic Movie Park” dove hanno organizzato un rave party: 14 ragazzi sono stati denunciati e uno è stato portato in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Ieri domenica 21 maggio cento ragazzi si sono dati appuntamento in un cinema dismesso per un rave party. A sorprendere i ragazzi all’interno del "Magic Movie Park", abbandonato da tempo, di Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, sono stati i carabinieri della Compagnia di Desio.

Il rave party organizzato sui social

I ragazzi, circa un centinaio, si sono dati appuntamento e hanno organizzato il rave via social. Hanno scelto l'immobile fatiscente e abbandonato da anni perché molto grande – si estende per circa oltre 21mila metri quadrati – e spesso, come precisano i militari, "meta di vandali, sbandati e tossicodipendenti". Quando si sono precipitati sul posto i carabinieri i ragazzi, tra cui anche molti minorenni, si sono subito dileguati approfittando delle numerose vie di fuga dell'immobile.

14 ragazzi denunciati e uno in ospedale

Alla fine i militari hanno denunciato 14 ragazzi che sono stati identificati: per loro è scattata la denuncia a piede libero per invasione di edificio. Tra i fermati ci sono anche minori. Tutta l'attrezzatura musicale è stata messa sotto sequestro. Per uno dei partecipanti è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118: il ragazzo è stato trasportato in ospedale. Dalle prime informazioni, risulta aver consumato un'eccessiva dose di sostanze stupefacenti.

Si cercano gli organizzatori

L’evento non era autorizzato e mancavano i presidi di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità. Le indagini dei carabinieri chiariranno nel dettaglio cosa sia successo: saranno individuati gli organizzatori. Questi dovranno rispondere delle nuove violazioni emanate con il decreto "antirave" introdotto di recente.