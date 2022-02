Rapinano e aggrediscono lo youtuber Amedeo Preziosi: arrestati tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni Hanno rapinato lo youtuber 25enne Antonio Preziosi: questa mattina, intorno alle 5, tre ragazzi lo hanno avvicinato, lo hanno abbracciato e poi lo hanno spintonato portandogli via il portafogli. I tre sono stati arrestati e portati in carcere: hanno tra i 18 e i 20 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Amedeo Preziosi, seguitissimo sul web con il nome di Fumagalli, è stato rapinato: lo youtuber 25enne, originario di Milano, come confermato a Fanpage.it dai carabinieri di Milano è stato avvicinato da tre ragazzi che, dopo averlo abbracciato, lo hanno spintonato e gli hanno portato via il portafogli. All'interno c'erano 55 euro in contanti, due carte di credito e alcuni documenti personali. La rapina è avvenuta nella mattinata di oggi, sabato 19 febbraio, in via Senato. I tre, dopo essere scappati, sono stati presi vicino al luogo della rapina.

Lo youtuber si trovava in compagnia di alcuni amici

In base alle prime informazioni ottenute, il 25enne si trovava in compagnia di alcuni amici quando intorno alle cinque del mattino è stato avvicinato dal gruppetto: i tre lo hanno abbracciato cercando così di ostacolarne i movimenti. Dopodiché lo hanno spintonato e gli hanno portato via il portafogli. Dopo aver subito la rapina, Preziosi ha chiamato immediatamente il numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono intervenuti così i carabinieri della pattuglia mobile di zona della compagnia Milano Duomo.

I tre ragazzi sono stati fermati e portati in carcere

Dopo essersi fatti fornire una descrizione dei presunti responsabili, i militari hanno individuato tre ragazzi in via Vittor Pisani. È nato un breve inseguimento. I ragazzi, di età tra i 18 e i 20 anni e senza fissa dimora, sono stati arrestati. Il gruppetto è stato portato nel carcere di San Vittore dove sarà poi convalidato l'arresto. Tutti e tre dovranno rispondere dell'accusa di rapina. Durante il fermo, parte della refurtiva è stata recuperata dai carabinieri ed è stata restituita al legittimo proprietario.