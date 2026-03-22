Rapina 8 ragazzi che ballano sulla pista dei Magazzini Generali e prova a nascondersi nel parcheggio: 22 arrestato

Un 22enne è stato arrestato con l’accusa di aver rapinato almeno 8 ragazzi nella discoteca Magazzini Generali di Milano nella notte tra 20 e 21 marzo. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri mentre provava a nascondersi tra le auto parcheggiate.

I carabinieri hanno arrestato un 22enne alle prime ore di ieri mattina, sabato 21 marzo, nei pressi di via Pietrasanta. Stando a quanto ricostruito dai vari accertamenti e da diverse testimonianze, nel corso della nottata il giovane si sarebbe reso autore di almeno otto rapine ai danni di altrettanti clienti della discoteca Magazzini Generali. I militari lo hanno rintracciato grazie alle descrizioni fornite dagli addetti alla sicurezza della discoteca nella periferia sud della città e stava provando a nascondersi tra le auto parcheggiate. Trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, presto sarà sottoposto a processo con rito direttissimo.

In alcuni casi, le vittime si erano accorte di quanto stava accadendo. Un ragazzo si era accorto che gli era stata sfilata di dosso la collanina mentre si trovava sulla pista della discoteca. Aveva provato ad avvicinarsi al presunto ladro seguendo alcuni movimenti sospetti, ma poi lo aveva perso tra la folla. Un paio di altre volte era stato invece raggiunto e affrontato, ma spintonando i presenti era riuscito comunque a divincolarsi e allontanarsi da loro.

I derubati, almeno otto giovani, si erano rivolti poi agli addetti alla sicurezza della discoteca. Questi erano riusciti a individuare il presunto responsabile tra gli avventori del venerdì sera e avevano allertato subito i carabinieri del nucleo Radiomobile. Arrivato ormai l'orario di chiusura, nelle primissime ore di sabato, i militari sono riusciti a individuarlo che cercava di nascondersi tra le auto parcheggiate e lo hanno bloccato. Si tratta di un 22enne di origini marocchine, che ha alle spalle numerosi precedenti di polizia.

Al termine dei vari accertamenti, il 22enne è stato perquisito e addosso gli sono stati trovati i vari oggetti che avrebbe sottratto ai clienti della discoteca nel corso della nottata. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari e, dopo l'acquisizione delle denunce delle parti offese, il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell'udienza in Tribunale.