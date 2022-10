Ragazzo trovato ferito alla Comasina con colpi di arma da fuoco Un ragazzo di età compresa tra i 25 e i 30 anni è stato trovato ferito nella mattinata di oggi, domenica 2 ottobre, nel quartiere della Comasina a Milano.

Immagine di repertorio

Un ragazzo di età compresa tra i 25 e i 30 anni è stato trovato ferito nella mattinata di oggi, domenica 2 ottobre, nel quartiere della Comasina a Milano. Il giovane, di cui non si conosce l'identità, potrebbe essere stato ferito con un colpo d'arma da fuoco ma la vicenda è ancora avvolta nel mistero. A segnalare il giovane ferito è stata una donna che ha immediatamente allertato il numero unico per le emergenze 112.

Giovane trovato con una ferita d'arma da fuoco alla Comasina

Tutto è accaduto intorno alle 8. Sul posto, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Gli operatori sanitari, che hanno intercettato il ragazzo tra via Comasina e via Novate, l'hanno medicato sul posto prima di trasferirlo in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni per ulteriori accertamenti. Il 25enne non è in pericolo di vita. Alla Comasina sono arrivati anche i carabinieri che hanno preso in carico le indagini. Dopo una prima perlustrazione della zona, durante la quale non sono state trovate né tracce di sangue né bossoli o segni di un'aggressione, i militari hanno ipotizzato che la violenza possa essersi consumata altrove.

Il ragazzo non collabora con le autorità

Nel frattempo, alla Multimedica di Sesto, il giovane è stato visitato dai dottori della struttura che hanno ritenuto compatibili con un'arma da fuoco le ferite riportate dal 25enne. Non è comunque escluso che siano state provocate da altro. In questo momento, riporta MilanoToday, non sarebbe infatti possibile stabilirne l'origine esatta né ricostruire con esattezza quanto accaduto. Fondamentale sarà la testimonianza del ferito, straniero e senza documenti, che, al momento, non appare collaborativo. I carabinieri e i medici hanno provato a chiedergli cosa sia successo ma il 25enne non avrebbe ancora voluto spiegare nulla di quanto successo.