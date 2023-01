Ragazzo ferito al petto in una sparatoria in un bosco: è gravissimo, si cercano i responsabili Un ragazzo di trent’anni è stato ricoverato in gravissime condizioni con una ferita al petto causata dall’esplosione di almeno un colpo di arma da fuoco: si cerca il responsabile.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un ragazzo di trent'anni è stato trovato in una pozza di sangue in un'area boschiva a Biandronno, comune in provincia di Varese. L'uomo, stando a quanto riportato dal giornale locale VareseNews, avrebbe riportato una ferita al petto causata dall'esplosione di almeno un colpo di arma da fuoco. Il trentenne è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove è ricoverato in gravi condizioni.

La sparatoria si sarebbe verificata intorno alle 20.30 di oggi, venerdì 27 gennaio, in via Cairoli: l'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con due ambulanze e un elicottero decollato da Como. Non è ancora chiaro chi abbia allertato i soccorsi.

Il trentenne è stato ricoverato in gravissime condizioni

Gli operatori sanitari, dopo aver fornito tutte le cure del caso sul posto, hanno deciso di trasferire il trentenne, di cui non sono state diffuse le generalità, in codice rosso con l'elicottero all'ospedale più vicino. È stato ricoverato e le sue condizioni appaiono gravi: non è però ancora chiaro se sia in pericolo di vita o meno né se sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

Oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Varese e i vigili del fuoco. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si stanno recuperando tutti gli elementi necessari a identificare i responsabili o il gruppo di responsabili. Dopodiché si cercherà anche di risalire al possibile movente. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso.