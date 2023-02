Ragazzo trovato in strada con una ferita alla testa: è gravissimo Un ragazzo di 28 anni è stato trovato in strada gravemente ferito in piazza Enrico Bottini a Milano: l’uomo è stato vittima di un’aggressione, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

A cura di Giorgia Venturini

Aggressione nella notte a Milano. Un ragazzo di 28 anni è stato trovato gravemente ferito in piazza Enrico Bottini, zona Lambrate, la notte tra martedì e mercoledì 8 febbraio. Dalle prime informazioni il ragazzo è stato vittima di un'aggressione. Trasportato d'urgenza in ospedale, non è fortunatamente in pericolo di vita.

Il ragazzo trasportato d'urgenza in ospedale

Sul posto si sono precipitati gli agenti di polizia che hanno provveduto a eseguire tutti i rilievi del caso e procedere le indagini per cercare di identificare l'aggressore. Intanto il 28enne è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118: i medici hanno trovato l'uomo a terra privo si sensi e con un importante trauma alla testa. Da qui la decisione di trasportarlo con la massima urgenza al pronto soccorso del San Raffaele di Milano. Immediatamente è stato preso in cura dai medici, il ragazzo si è ripreso e non è in pericolo di vita.