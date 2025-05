video suggerito

Ragazzo di 27 anni tenta di sequestrare un 15enne: "Ha ucciso il mio gatto" Un uomo di 27 anni è a processo perché ha provato a sequestrare un ragazzino di quindici anni a Calcinato, comune in provincia di Brescia, perché lo accusava di avergli ucciso il gatto.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di ieri, giovedì 15 maggio, si è svolta un'udienza nei confronti di un uomo di 27 anni perché accusato di tentato sequestro di persona, minacce e porto di oggetti atti a offendere perché avrebbe provato a rapire un ragazzino di quindici anni. Il 27enne riteneva che avesse ucciso il suo gatto e avrebbe provato a sequestrarlo "per dargli una lezione". L'udienza di ieri è stata però rinviata al prossimo luglio per legittimo impedimento a comparire in aula del difensore dell'imputato.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'imputato credeva che la vittima avesse ucciso il gatto. Lo avrebbe quindi avvicinato in auto mentre stava passeggiando con un amico a Calcinato, comune che si trova in provincia di Brescia. Avrebbe provato a caricarlo a forza sulla sua vettura. L'amico è riuscito a distrarre l'automobilista e ha così permesso al quindicenne di scendere dal veicolo e di chiedere aiuto alla madre. Oltre al tentato sequestro, è accusato di aver minacciato e tentato di colpire con una mazza il ragazzino.

In questo caso è stato salvato dalla madre che era poi arrivata in suo aiuto: avrebbe avuto una colluttazione con il 27enne. Sono state quindi chiamate le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno fermato e portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso: l'uomo è poi stato denunciato a piede libero. Nel processo si sono costituiti parte civile sia il 15enne sia la madre del ragazzino.