Ragazzo di 25 anni investito da un taxi mentre attraversa la strada: è in coma in ospedale Un ragazzo di 25 anni è stati investito da un taxi in piazzale Tripoli a Milano attorno le 21.30 di ieri domenica 22 ottobre. Il 25enne è stato trasportato in coma all’ospedale Niguarda di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Grave incidente nella serata di ieri 22 ottobre. Un ragazzo di 25 anni è stati investito da un taxi in piazzale Tripoli a Milano attorno le 21.30. Cosa sia successo è ancora al vaglio degli investigatori ma l'impatto dovrebbe essere stato violento tanto che il 25enne è stato trasportato in coma all'ospedale Niguarda di Milano.

Subito sono stati allertati i soccorsi. In poco tempo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane: i medici lo hanno trovato già in gravissime condizioni, poi il trasporto con la massima urgenza in ospedale. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto: sembrerebbe da una prima analisi che o il tassista o il pedone abbia attraversato l'incrocio con il semaforo rosso. Ora la speranza è che il ragazzo si rimetta il prima possibile e che i medici del Niguarda lo giudichino fuori pericolo.