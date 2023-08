Ragazzo di 25 anni accoltellato dalla fidanzata al termine di una lite: lui chiama il 112 e si salva Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato dalla sua convivente di 32 anni al termine di una lite: fortunatamente non è grave.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato dalla sua convivente di 32 anni al termine di una lite in un'abitazione di Via Umberto Saba, quartiere San Bartolomeo a Brescia. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso 25enne verso mezzanotte di ieri giovedì 10 agosto: l'uomo soccorso si è scoperto essere stato ferito di striscio e per fortuna per lui non è stato necessario il ricovero in ospedale. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri. Il 25enne dovrà decidere ora se procedere con una denuncia.

Le liti e l'abuso di alcol

Stando ai primi accertamenti non sarebbe la prima volta – come riporta Brescia Today – che tra i due scoppiano liti. Soprattutto perché la coppia consumerebbe spesso alcolici e sostanze stupefacenti. Poi la violenza della scorsa sera. A soccorrere subito il 25enne sono stati i medici e paramedici dell'automedica e due ambulanze della Croce Bianca: il ferito è stato medicato sul posto, la sua ferita non era grave.