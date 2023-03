Ragazzo di 25 anni accoltellato dal padrone di casa: stavano discutendo per le bollette troppo alte Un 25enne è morto dopo essere stato accoltellato per tre volte dal padrone di casa. Secondo quanto ricostruito, i due stavano discutendo per via del costo delle bollette.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 25enne è morto dopo essere stato accoltellato per tre volte dal proprietario di casa che viveva vicino a lui. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane era andato nella sera di giovedì 2 marzo a chiedergli perché la luce nell'appartamento che condivideva con il fratello minore fosse ancora staccata. Pare che ci fossero stati dei problemi legati alle bollette, forse troppo alte o saldate in ritardo. Quella che era iniziata come discussione tra i due sarebbe quindi degenerata in un'aggressione e nell'accoltellamento. Il presunto responsabile è stato già portato in caserma.

Il 25enne viveva con il fratello e lavorava come operaio

La vittima è Christian Ikowge, cittadino nigeriano. Regolarmente in Italia e incensurato, lavorava come operaio. Viveva in via Olevano nella zona della cascina Montericco a Mortara, paese da 15mila abitanti in provincia di Pavia. È deceduto poche ore dopo il ricovero al Policlinico San Matteo, dove era arrivato già in condizioni molto critiche. Il suo aggressore gli ha inferto tre coltellate al torace che si sono rivelate fatali.

L'uomo che è stato fermato dai carabinieri di Vigevano, coordinati dalla Procura di Pavia, è un 46enne pregiudicato figlio della donna che gli affittava la casa. Al momento dell'accoltellamento, il fratello minore del 25enne si trovava in casa. Le indagini ora dovranno fare chiarezza, oltre che sulle responsabilità della morte del giovane operaio, anche sulla condizione di affitto in cui si trovava e della questione bollette che avrebbe provocato la discussione. I militari hanno già iniziato a raccogliere le testimonianze delle altre persone che vivono nel cascinale e che potrebbero fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto.