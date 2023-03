Chi era Christian Ikowge, l’operaio di 25 anni ucciso dal proprietario di casa Si chiamava Christian Ikowge, l’uomo di 25 anni che è stato ucciso con alcune coltellate in provincia di Pavia. Per questo omicidio è stato arrestato il figlio della padrona di casa del ragazzo.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Christian Ikowge, l'uomo di 25 anni che è stato ucciso con alcune coltellate a Mortara, comune che si trova in provincia di Pavia. Per questo omicidio è stato arrestato il figlio della padrona di casa. Sembrerebbe che alla base del delitto ci sia una questione legata alle bollette non pagate: un problema che, nella serata di ieri giovedì 2 marzo, avrebbe poi scatenato un litigio.

È stato fermato il figlio della proprietaria di casa

A finire in manette è un uomo di 46 anni. Il 25enne, che lavorava come sarto, è stato colpito ieri alle 21.30 con tre coltellate al torace. L'uomo abitava insieme al fratello proprio nel cascinale dove è stato ucciso, in un alloggio dove sarebbe stata staccata la luce sembra ragioni di morosità.

Il ragazzo e il fratello minore erano andati proprio dal 46enne, che è il figlio della padrone di casa dell'appartamento, per chiedere perché la luce nell'appartamento in cui vivevano fosse ancora staccata: da lì, il litigio, l'aggressione e poi l'accoltellamento.

Sul caso stanno indagando i carabinieri di Vigevano coordinati dalla Procura di Pavia che dovranno non solo capire la dinamica dell'aggressione, ma anche comprendere la condizione di affitto in cui si trovavano i due fratelli.

Il 25enne è morto poco dopo il suo ricovero

E per farlo hanno iniziato a raccogliere le testimonianze delle altre persone che vivono nel cascinale. Il 25enne, non appena sono stati allertati i medici e i paramedici del 118, è stato portato al Policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato in urgenza. Purtroppo però è morto poco dopo il suo ricovero: troppo gravi le ferite riportate.