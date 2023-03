Ragazzo di 25 anni muore accoltellato in strada: è il secondo caso in pochi giorni a Mortara Un ragazzo di 25 anni è morto in ospedale nella notte: qualche ora prima era stato accoltellato in strada al culmine di una lite. I carabinieri sono al lavoro per identificare il presunto assassino.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in strada a Mortara, in provincia di Pavia, in Lomellina, nella serata di ieri giovedì 2 marzo al culmine di una lite. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Purtroppo però il giovane è stato soccorso già in gravissime condizioni: è morto poche ore dopo l'arrivo al pronto soccorso all'ospedale San Matteo di Pavia.

Chi era la vittima

Dalle prime informazioni la vittima risulta un ragazzo di 25 anni originario della Nigeria. Ora sull'accaduto indagano i carabinieri che dovranno risalire all'identità dell'aggressore: non è ancora chiaro se i due si conoscessero prima della lite scoppiata in strada. Così come deve essere ancora accertato quanti siano i presunti assassini. Fondamentali saranno le telecamere di video sorveglianza della zona per cercare di ricostruire minuto per minuto di quanto successo. Sconosciute restano le cause dell'aggressione.

Secondo caso a Mortara in pochi mesi

Sempre a Mortara, cittadina di 15mila abitanti, meno di quattro mesi fa è accaduto un altro episodio simile: il 22 novembre la vittima di un'altra aggressione era il 31enne tunisino Anis Ansawi. L'uomo anche in questo caso era morto dopo il ricovero in ospedale a Pavia. I carabinieri pochi giorni dopo avevano arrestato i suoi assassini, ovvero tre uomini originari del Marocco. I militari hanno scoperto che le cause dell'aggressione erano legate a questioni di droga.