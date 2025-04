video suggerito

Ragazzo di 20 anni accoltellato sui Navigli a Milano: l'aggressione durante una festa in un b&b Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato al volto al culmine di una lite con un 24enne. È accaduto poco prima dell'alba di lunedì 14 aprile in Ripa di Porta Ticinese a Milano.

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato al volto poco prima dell'alba di oggi, lunedì 14 aprile, in Ripa di Porta Ticinese sui Navigli a Milano.

La vittima è stata ferita mentre si trovava a una festa dentro un appartamento adibito a b&b all'altezza del civico 103 di Ripa di Porta Ticinese, all'incrocio con via Villoresi. Qui il giovane, per motivi ancora da chiarire, al culmine di un litigio sarebbe stato improvvisamente colpito con un coltello dal coetaneo con cui stava discutendo. Immediatamente dopo il responsabile, 24 anni, si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e identificato poco dopo dagli agenti della volanti Ticinese e della Questura, intervenuti intorno alle 4.48 dopo la chiamata con la richiesta di soccorso alla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu) da parte degli altri partecipanti alla festa in casa.

La posizione del 24enne è al vaglio ora degli agenti della polizia di Stato, che hanno rinvenuto il coltello (ancora sporco di sangue) all'interno del cassetto del b&b. Il ragazzo di 20 anni, intanto, è stato accompagnato all'ospedale Policlinico in codice giallo, con una profonda ferita da taglio all'altezza della mandibola: le sue condizioni non sono apparse critiche, e non risulta in pericolo di vita.