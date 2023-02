Ragazzo di 19 anni accoltella per tre volte un 27enne: fermato per tentato omicidio Un 19enne è stato fermato dalla polizia per tentato omicidio. Secondo il racconto di alcuni testimoni, avrebbe accoltellato 3 volte un 27enne al termine di una lite.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 27enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sacco di Milano a causa di tre ferite da arma da taglio. A colpirlo, secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia e quanto raccontato da alcuni testimoni, sarebbe stato un 19enne al termine di una lite. L'aggressione è avvenuta intorno alle 13 di ieri, sabato 18 febbraio, mentre i due si trovavano in una scuola dismessa in via Graf, nel quartiere di Quarto Oggiaro.

La scuola abbandonata di via Graf

In quell'edificio trovano spesso rifugio per la notte alcuni clochard della zona. Sono stati proprio alcuni di loro a chiamare i soccorsi dopo aver visto l'accoltellamento. Sembra che i due si conoscevano e che il più giovane, il 19enne, non voleva che l'altro dormisse in quel posto dove stava già lui.

A quel punto si sarebbero alzati i toni della discussione, con il 19enne tunisino che avrebbe estratto un coltello e colpito il 27enne connazionale e con precedenti: una volta alla testa, un'altra al polso sinistro e infine alla coscia destra. Il presunto aggressore si sarebbe poi allontanato e avrebbe spezzato il coltello, del quale è stato ritrovato il manico.

Il fermo e il ricovero del 27enne

Il 19enne è stato, infine, fermato da una volante della polizia quando aveva ormai raggiunto via Lopez. Per individuarlo, gli agenti si sono basati sulla descrizione che ne avevano fatto i clochard della scuola abbandonata. Ora si attendono i risultati dei riscontri delle impronte digitali del ragazzo con quelle ritrovate su parte della presunta arma con cui avrebbe tentato di uccidere il connazionale.

Il ferito, nel frattempo, era stato portato in codice rosso all'ospedale Sacco e dalle ultime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.