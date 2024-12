Ragazzo di 18 anni si schianta con la moto da cross contro un palo: è morto

video suggerito

(immagine di repertorio)

Un ragazzo di 18 anni è morto nella mattinata di ieri, mercoledì 4 dicembre, verso le 11 all'ospedale Niguarda di Milano a causa delle lesioni riportate in un incidente, dopo essere andato a sbattere con la sua moto contro un palo della luce a Carugo, in provincia di Como. La vittima era residente nel comune di Carugo.

Come è avvenuto l'incidente

Stando alle prime ricostruzioni e come riferito dal giornale La Provincia di Como, la vittima, un ragazzo appena maggiorenne residente a Carugo, si sarebbe schiantata mentre era in sella sul suo motorino e sarebbe andata a sbattere contro un palo presente su un lato della strada di via Cadorna, nel comune di Carugo.

I soccorsi del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono intervenuti subito con urgenza e hanno trasportato il ragazzo, che si trovava in condizioni gravissime, all'ospedale Niguarda di Milano. Lì il 18enne è stato ricoverato in fin di vita ed è morto poco dopo a causa delle lesioni e delle ferite riportate nell'incidente.

I rilievi sono stati affidati alla polizia locale

Intanto sul posto della vicenda è intervenuta anche la polizia locale, che ha effettuato tutti i rilievi del caso. Non è ancora chiaro come sia avvenuto lo schianto cosa abbia causato l'indicente, ma gli agenti che erano presenti sul campo hanno cercato di ricostruire la dinamica dell'accaduto.