Ragazzo di 18 anni cade dal monopattino e viene investito da un’auto: ricoverato in gravi condizioni Grave incidente stradale a Ponte San Pietro, comune in provincia di Bergamo: un ragazzo di 18 anni dopo essere caduto dal suo monopattino, è stato investito da un’automobile. Il 18enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un trauma al bacino, alle braccia e anche alle gambe.

A cura di Ilaria Quattrone

Grave incidente stradale a Ponte San Pietro e ancora una volta si tratta di un monopattino elettrico. Nel comune in provincia di Bergamo, un ragazzo di 18 anni ha riportato importanti ferite dopo che, una volta caduto dal suo monopattino, è stato investito da un'automobile. Il giovane, nella giornata di oggi venerdì 15 ottobre, è stato trasportato in ospedale. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il 18enne ha riportato diversi traumi su tutto il corpo

Secondo quanto riportato da Areu, l'allarme agli operatori della centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivato alle 17.46 di oggi pomeriggio. Sulla strada statale SS342 sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'auto medica. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, il 18enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Avrebbe riportato un trauma al bacino, alle braccia e anche alle gambe. Le sue condizioni sarebbero quindi gravi e non è ancora chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

L'adolescente avrebbe perso il controllo del mezzo

Secondo una prima ricostruzione della vicenda sembrerebbe che l'adolescente, originario di Ambivere, fosse alla guida del suo monopattino quando avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe spostato dal bordo della strada al centro. In quel momento stava passando un'auto che non è riuscita a evitarlo. Il giovane, secondo quanto riportato dal quotidiano "L'Eco di Bergamo", non avrebbe mai perso conoscenza.