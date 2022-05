Ragazzo di 17 anni si tuffa la sera nel lago di Como e muore davanti agli amici Un ragazzo di 17 anni nella serata di ieri è morto dopo essersi tuffato nel lago di Como in viale Geno: stava trascorrendo una serata in compagnia di alcuni amici.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Doveva essere una serata in compagnia degli amici invece si è trasformata in tragedia. Un ragazzo di 17 anni nella serata di ieri 28 maggio è morto dopo essersi tuffato nel lago di Como in viale Geno: era infatti in compagnia di alcuni amici quando ha deciso di fare il bagno. Una volta in acqua però purtroppo non è più riemerso. Il giovane è stato soccorso qualche minuto dopo: è morto nella mattinata di oggi sabato 28 maggio in ospedale. I sanitari nella serata di ieri hanno soccorso anche un altro ragazzo di 18 anni che era con la vittima: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

I soccorsi e il decesso in ospedale

Dalle prime informazioni la vittima si tratterebbe di un ragazzo di origini turche. Era in compagnia di amici quando hanno deciso di fare un bagno nel lago verso le 21 di ieri sera. Tutti si sarebbero tuffati ma il 17enne è apparso fin da subito in difficoltà. L'allarme è stato lanciato dagli amici quando non lo hanno visto riemergere: tanti i passanti che si sono precipitati a vedere cosa fosse successo. Sul posto poco dopo i soccorritori e i vigili del fuoco hanno recuperato il giovane: seppur era in gravissime condizioni era ancora vivo. Purtroppo è morto questa mattina in ospedale. Ora gli agenti di polizia sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Episodio simile la scorsa estate

Non si tratterebbe dell'unico caso: la scorsa estate un altro tuffo nel lago con gli amici era costato la vita a un ragazzo di 18 anni. A notare il corpo disteso in superficie erano stati anche alcuni passanti anche hanno immediatamente fermato una volante della polizia stradale che stava passando in quel momento. Così uno degli agenti si è tuffato. Un turista straniero aveva già cercato di soccorrerlo ma non era riuscito a portarlo fuori dall'acqua. Cosa che invece è riuscito a fare il poliziotto. Anche in questo caso le sue condizioni di salute erano apparse fin da subito critiche: il giovane è morto qualche ora dopo il ricovero in ospedale.