Ragazzo di 16 anni si sente male durante una partita di calcio: soccorso in codice rosso Un’ambulanza nella serata di ieri è intervenuta nel campo sportivo comunale di Villa d’Almè, in provincia di Bergamo, dove un ragazzo di sedici anni si è sentito male e si è sdraiato a terra privo di sensi per un malore improvviso che lo ha colto mentre stava giocando a calcio insieme ai suoi amici.

Un ragazzo di sedici anni si è sentito male durante una partita di calcio a Villa d'Almè, in provincia di Bergamo. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi, ed è stato trasportato in ospedale. I fatti che hanno generato ore d'apprensione per i famigliari del giovane, si sono verificati nella serata di ieri, sabato 4 settembre. Secondo le informazioni apprese l'adolescente stava giovando a calcio nel campo sportivo comunale di via Ronco Basso insieme ai suoi compagni di squadra, era circa l'ora di cena quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è fermato e si è seduto per riposare. Agli altri giocatori ha detto di aver bisogno di qualche minuto per riposarsi e che sarebbe a breve tornato in campo, ma non si è ripreso: si è sdraiato a terra e non ha più risposto. Alla vista del ragazzo privo di sensi la partita è stata immediatamente interrotta e sono scattati i scoccorsi.

Sedicenne soccorso con defibrillatore

I compagni di squadra hanno chiesto aiuto e un tecnico è intervenuto prontamente in campo con il defibrillatore, nel frattempo è stato chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivato il personale sanitario, che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Arrivato al pronto soccorso il giovane paziente è stato sottoposto agli esami del caso e i medici lo hanno ricoverato. Al momento non è noto cosa sia accaduto e cosa possa aver provocato il malore improvviso. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso ascoltando i compagni di squadra del ragazzo in ospedale, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute arriveranno nelle prossime ore.