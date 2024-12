Ragazzo di 16 anni prova a scavalcare il cancello della discoteca e cade: lo ritrova il padre dopo 6 ore

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un 16enne è stato trovato privo di conoscenza e in stato di ipotermia dal padre nella mattinata di domenica 8 dicembre dopo una notte trascorsa in discoteca. Il ragazzo, residente a Proserpio (in provincia di Como), si trovava dentro un cespuglio nei pressi del locale, privo di conoscenza, con il volto ricoperto di sangue e diversi lividi sul corpo. Ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Anna, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Gli agenti della Questura comasca sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto al 16enne. L'ipotesi più probabile è che sia caduto nel tentativo di scavalcare il cancello della discoteca.

La notte in discoteca e la caduta dal cancello

Come riportato da La Provincia di Como, il 16enne avrebbe trascorso la serata nella discoteca Venus quando, intorno alle 2 di notte, sarebbe stato cacciato dal locale dal buttafuori. Non è ancora chiaro il motivo per cui sarebbe stato fatto uscire ma lui, invece di tornare a casa, avrebbe provato a rientrare nel locale passando dal retro. Dopo aver scavalcato il cancello, avrebbe cercato ad aprire le porte di sicurezza, senza successo.

A quel punto, il 16enne avrebbe deciso di andare via e, per non farsi vedere, avrebbe provato a scavalcare ancora il cancello. Nel tentativo, però, sarebbe caduto riportando un trauma cranico, una profonda ferita alla testa e ha perso conoscenza.

Le condizioni del 16enne

A ritrovarlo, la mattina seguente, è stato il padre. Non vedendolo a casa, avrebbe attivato la geolocalizzazione con l'applicazione ‘trova il mio iPhone', individuandolo nei pressi della discoteca. I soccorsi sono scattati intorno alle 8:30: sul posto sono arrivati i sanitari con l'automedica e l'ambulanza della Croce Azzurra, insieme a due pattuglie della Squadra volante della polizia.

Il 16enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ci sono ancora valutazioni che i medici devono fare per accertarsi delle sue condizioni. Nel frattempo, gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno cercato di ricostruire quanto accaduto ascoltando la versione del personale della discoteca e recuperando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Sarebbe esclusa, almeno per il momento, l'ipotesi di un'aggressione. Lo stesso ragazzo, infatti, una volta ripresa conoscenza avrebbe detto di essere caduto da solo.