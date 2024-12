Lite tra ragazzi fuori dalla discoteca a Desenzano del Garda: 20enne in ospedale con un taglio alla gola

video suggerito

Lite degenerata fuori da un celebre locale notturno di Desenzano del Garda (Brescia). Qui un ragazzo di 20 anni, durante un diverbio con alcuni coetanei davanti all'ingresso della discoteca Art Club Disco, è stato colpito alla gola.

Nonostante la gravità della ferita, un profondo taglio alla gola che ha necessitato di più punti di sutura, il 20enne non si trova comunque in pericolo di vita. Immediatamente soccorso e medicato dal personale sanitario dell'ospedale di Desenzano del Garda, dove è attualmente ricoverato, verrà dimesso tra qualche giorno.

Nel frattempo, i Carabinieri della compagnia di Desenzano hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e identificare con precisione l’arma utilizzata nell'aggressione. L'oggetto contundente, infatti, non è stato ancora identificato dagli investigatori: non è chiaro insomma se l'aggressore, fuori dal piazzale della discoteca bresciana, abbia sfoderato una lama o semplicemente un oggetto di uso comune (come ad esempio una chiave affilata).