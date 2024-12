video suggerito

Scoppia una lite all’esterno di una discoteca di Pavia: 21enne finisce in ospedale, indaga la polizia Alle prime ore del 15 dicembre, all’esterno di una discoteca nella periferia di Pavia, è scoppiata una rissa tra giovani. Un 21enne è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 21enne è rimasto ferito in seguito a una lite scoppiata nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre all'esterno di una discoteca nella periferia di Pavia. Il ragazzo è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo e le sue condizioni non sono preoccupanti. La polizia sta eseguendo vari accertamenti su quanto accaduto.

Gli operatori sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza sono intervenuti sul posto, in via Piermarini in zona della Vigentina, nella periferia nord di Pavia, poco dopo le 3 del 15 dicembre. Stando a una prima ricostruzione, pare che il 21enne sia rimasto ferito in seguito a una lite scoppiata all'esterno di una discoteca. Il ragazzo, dopo le prime cure del caso, è stato trasportato con l'ambulanza della Croce Rossa al pronto soccorso del Policlinico San Matteo in codice giallo, di media gravità.

Insieme ai soccorsi, sono arrivati all'esterno del locale anche gli agenti della polizia. Le forze dell'ordine hanno raccolto le prime testimonianze del caso, ma dovrà ancora effettuare altri accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Per il momento, si potrebbe ipotizzare che la persona che ha ferito il 21enne possa essersi reso responsabile del reato di lesioni personali, ma questo comunque sarebbe perseguibile solo con la denuncia di parte, quindi se la vittima decide di querelare il suo aggressore.