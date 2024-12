Accoltella un 20enne fuori dalla discoteca, 24enne non risponde alle domande del gip

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 24enne arrestato all'alba di sabato 21 dicembre all'esterno della discoteca Art Club di Desenzano (in provincia di Brescia) per tentato omicidio e comparso questa mattina, 24 dicembre, davanti al gip di Brescia. Il ragazzo è accusato di aver ferito alla gola un 20enne con un taglierino al culmine di una lite. Il suo avvocato, invece, ha chiesto la revoca della custodia cautelare in carcere e il giudice dovrebbe decidere in merito nelle prossime ore.

Stando a quanto ricostruito finora, l'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 6 del 21 dicembre nel parcheggio esterno della discoteca Art Club di Desenzano. Il 20enne stava raggiungendo la sua auto dopo, probabilmente, una nottata trascorsa nel locale quando è stato avvicinato dal 24enne e un gruppo di giovani. Dopo essersi scambiati alcune parole, sarebbe scoppiata la lite conclusa con il ferimento alla gola del 20enne. A colpire, con un taglierino estratto in quel momento, sarebbe stato il 24enne.

Il ferito sarebbe, poi, riuscito a raggiungere di nuovo l'ingresso della discoteca dove ha potuto chiedere aiuto agli addetti alla sicurezza. Alcuni di loro hanno chiamato il 112, mentre altri avrebbero raggiunto il gruppo di giovani e fermato il 24enne, in quanto presunto responsabile, fino all'arrivo dei carabinieri.

Mentre il 20enne veniva trasportato all'ospedale di Desenzano, dove è stato dimesso con due settimane di prognosi, il 24enne residente a Bedizzole è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane nelle scorse ore è comparso davanti al gip del Tribunale di Brescia per l'interrogatorio di convalida, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo legale ha chiesto l'alleggerimento della misura cautelare.