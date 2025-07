Ragazzo di 16 anni disperso nel Po: sarebbe inciampato e caduto mentre camminava in riva al fiume

Sono continuate tutto il giorno le ricerche del 16enne (non 15enne, come era stato comunicato in un primo momento) che dal tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 23 luglio, risulta disperso nel fiume Po, dopo che è stato visto inabissarsi nell'acqua al Ponte della Becca, nel comune Pavese di Linarolo. Le operazioni si sono interrotte con l'arrivo del buio e riprenderanno domani mattina, quando da Roma dovrebbe arrivare il nucleo dei sommozzatori dei vigili del fuoco specializzato nell'utilizzo della tecnologia Didson, ovvero sonar adatti a fondali bassi.

Nelle ultime ore sarebbe anche emersa una nuova versione dell'accaduto: pare che il ragazzo stesse camminando vicino alla riva del fiume, quando sarebbe inciampato e finito in acqua per essere poi trascinato al largo dalla corrente che in quel punto del Po, alla confluenza con il Ticino, è particolarmente forte. Per salvarlo, il padre si sarebbe tuffato dopo aver trattenuto il secondo figlio evitando che anche lui cadesse in acqua.

Nelle ricerche oggi sono state impiegate numerose squadre dei vigili del fuoco, dalla Lombardia e dal Piemonte. In acqua ha operato il nucleo sommozzatori di Torino, mentre l'area è stata sorvolata da un elicottero del reparto volo Lombardia. In superficie sono stati impegnati i soccorritori acquatici, mentre squadre ordinarie hanno battuto tutto il giorno le rive del fiume. Gli specialisti del nucleo TAS (topografia applicata al soccorso) stanno elaborando la cartografia della ricerca, tenendo traccia di tutte le attività svolte.