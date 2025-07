Ritrovato il corpo del ragazzo di 15 anni disperso nel fiume Po: era scomparso 4 giorni fa

È stato ritrovato il cadavere del quindicenne che era sparito nel fiume Po, il 23 luglio scorso. L’adolescente era andato lì con la famiglia e a un certo punto sarebbe inciampato finendo in acqua. Non è più riemerso. Oggi, il tragico ritrovamento.

Nella giornata di oggi, sabato 26 luglio 2025, è stato ritrovato il cadavere del ragazzo di quindici anni che era disperso dal 23 luglio. L'adolescente era finito nelle acque del fiume Po, nei pressi del Ponte della Becca, e non era più riemerso. Dopo giorni di ricerche, i vigili del fuoco di Pavia sono riusciti a ritrovarlo.

Il ritrovamento è avvenuto nella località Spessa. I vigili del fuoco del nucleo fluviale lo hanno cercato senza sosta per giorni. Con loro, in supporto, c'erano anche le squadre specializzate arrivate da altri comandi. Una volta recuperato, è stato consegnato agli operatori sanitari del 118 che ne hanno constato il decesso.

Il ragazzino, residente a Pavia, si era recato sulla spiaggia sotto il ponte della Becca insieme alla famiglia. Una zona questa dove le correnti sarebbero molto forti.

Il giovane era stato visto inabissarsi e non era più riemerso. Sembrerebbe che stesse camminando vicino alla riva del fiume quando sarebbe inciampato finendo così in acqua. La corrente, che in quel punto è molto forte, lo avrebbe trascinato al largo. Il padre si sarebbe tuffato per salvarlo dopo aver trattenuto il secondo figlio, che stava cadendo in acqua. Un terzo sarebbe riuscito a salvarsi. Nonostante il tentativo, l'adolescente è stato trascinato via.

Alcuni bagnanti hanno subito chiamati i soccorsi. Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate da diverse parti della Lombardia e dal Piemonte, lo hanno cercato senza sosta per giorni. Oggi, purtroppo, il tragico ritrovamento.